Нацбанк сократил срок карантина для наличных денег до 5 дней

Национальный банк Украины (НБУ) сократил сроки хранения наличных денег на карантине с целью противодействия распространения коронавируса с 14 до 5 дней.

Как сообщает пресс-служба НБУ, изменения приняты на основании рекомендаций Минздрава.

"Обновленные инструкции Центра контроля и профилактики заболеваний подтверждают, что основной путь заражения людей коронавируса SARS-CoV-2 – это влияние капель дыхания, несущих вирус. Риск заражения при контакте с загрязненными поверхностями или предметами, в частности наличными, как правило, считается низким. В то же время пятидневный срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до трех суток)", – сказано в сообщении.

При этом в НБУ подчеркивают, что меняется только количество дней, а общая процедура обработки банкнот остается прежней: после карантина в хранилище наличные деньги по-прежнему будут проходить автоматизированную обработку с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, упаковывают в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот попадают в термоусадочные печи и подвергаются температурному шоку (160°C).

Как сообщалось, в марте 2020 года Национальный банк разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными.

В частности, начал хранить перед обработкой полученные из обращения наличные деньги в течение не менее 14 дней.