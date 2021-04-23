Кабмин разрешил продажу удобрений в "красных" зонах карантина

Кабинет министров разрешил продажу удобрений в карантинных "красных" зонах карантинных ограничений.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №374 от 21 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №1236 от декабря 2020 года о правилах введения "адаптивного" карантина.

В частности, теперь в перечень разрешенных видов деятельности в "красных" зонах внесена торговля удобрениями.

Кроме того, Кабмин уточнил свое предыдущее изменение, определив, что к разрешенной в "красных" зонах торговле садовым материалом относится также продажа цветов и растений.

Как сообщалось, Кабинет министров 7 апреля внес изменения в постановление о карантинных ограничениях, разрешив работу в регионах "красной" зоны эпидемической опасности торговлю садовым материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.