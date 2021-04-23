Центры экстренной медицинской помощи скопили на депозитах 1 миллиард, – Минфин

По состоянию на 1 апреля 2021 года остатки средств на счетах центров экстренной медицинской помощи составляют 3,9 млрд грн, в том числе на депозитных счетах - 1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Так, с апреля по декабрь 2020 года учреждения экстренной медицинской помощи по договорам с Национальной службой здоровья Украины получили 13,1 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году за счет медицинской субвенции и средств местных бюджетов .

Это позволило поднять заработную плату работникам экстренной медицинской помощи, средняя зарплата которых в 2020 году была самой высокой среди поставщиков медицинских услуг составила 15,7 тыс/ грн. В частности, для руководителей - 32,5 тыс. грн, врачей - 21 тыс. грн и 18,4 тыс. грн - для среднего медицинского персонала.

"Учреждения экстренной медицинской помощи получили достаточный ресурс, который позволяет улучшить качество и доступность для населения экстренной медицинской помощи. А для этого должно быть и должным образом оснащенная оперативно-диспетчерская служба, имеющийся специализированный санитарный транспорт, квалифицированный персонал. Программа медицинских гарантий создает значительные финансовые возможности для трансформации и совершенствования медицинской системы в Украине, а следовательно, задача руководителей учреждений здравоохранения - эффективно этими возможностями воспользоваться", - сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.