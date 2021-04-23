Количество онлайн-идентификаций в системе BankID возросло в 9 раз. ИНФОГРАФИКА

Банки Украины начали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью Системы BankID НБУ.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Как сообщается, количество успешных онлайн-идентификаций в системе BankID НБУ за первый квартал 2021 года составило 4,4 млн, что в 8,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (500 тыс.).

Доход банков от использования системы BankID составил 27,4 млн грн, что в 3,7 раза больше, чем за последний квартал 2020 года (7,4 млн грн).

"Система BankID НБУ может быть успешно задействована при дистанционном открытии счетов в банках, а также при предоставлении других как финансовых, так и нефинансовых услуг. Это уже подтверждает практический опыт ряда банков-участников системы. Ожидаем, что в ближайшие время количество банков, которые предоставляют услуги удаленно через Систему BankID НБУ, будет расти", - подчеркнул директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерегин.

Также банки используют Систему BankID НБУ для удаленной идентификации пользователей электронных денег.

АБ "Укргазбанк" стал первым банком, который реализовал возможность дистанционного получения банковских услуг с использованием Системы BankID НБУ. Она доступна для пользователей электронных денег, эмитентом которых является этот банк. Проект по эмиссии этих электронных денег реализован банком в партнерстве с ООО "Изи Софт" и базируется на продукте электронные деньги НПС "Простир". Аналогичную возможность также предложило своим клиентам и АО "Альфа-Банк" - с 1 апреля этого года пользователи электронных денег Alfa Money могут открыть электронные кошельки удаленно, используя идентификацию через Систему BankID НБУ. Возможность удаленного открытия счетов с помощью системы BankID НБУ реализовал izibank (АО "ТАСкомбанк"). Отныне стать клиентом этого банка можно не выходя из дома, дистанционно идентифицировавшис через Систему BankID НБУ. Над подобными продуктами сейчас работает еще несколько банков, подключенных к системе в качестве абонентов-поставщиков услуг.

Система BankID НБУ насчитывает 90 участников, в том числе 33 банка в качестве абонентов-идентификаторов.

Благодаря этому онлайн-услуги с использованием Системы BankID НБУ доступны уже для 99% пользователей платежных карточек на украинском рынке.