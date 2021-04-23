Нацбанк предупредил о нарушении нормативов еще 9 страховых компаний

Национальный банк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение нормативов, в том числе 4 из них осуществляют деятельность по страхованию жизни.

Соответствующее решение вступает в силу 24 апреля, передает пресс-служба регулятора.

В частности, в отношении 8 компаний Национальный банк применил меру воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала, а также других нормативов. Речь идет о ЧАО "Страховая компания "Кий Авиа Гарант", ООО "Страховая компания "Бенефит", ЧАО "Страховая компания "Гамма", ОДО "Страховая компания "Лидер", АО "Страховая компания "Надежда", ЧАО "Страховое общество "Астро-Днепр", и ООО "Страховая компания "Союз".

Все указанные компании обязаны устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об устранении, а также заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это, до 7 июня.

Еще одной компании – ЧАО "Страховая компания "Ди’Лайф" – Нацвременно приостановил действие лицензии по страхованию жизни. Эта компания была зарегистрирована 19 сентября 2001 года и в последние два года фактически не осуществляет деятельность по страхованию жизни.

Как сообщалось, по итогам предыдущего заседания Комитета по надзору за небанковским рынком НБУ применил меры воздействия к 11 страховым компаниям, в том числе приостановил действие всех лицензий пяти из них.

В целом в начале марта по результатам дистанционного надзора за страховыми компаниями во втором полугодии 2020 Национальный банк составил акты о возбуждении дел в отношении 46 страховщиков, которые не выполняют обязательных нормативов, и 7 компаний, которые не подали отчетность.