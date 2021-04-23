Нацбанк предоставил четырем банкам кредиты рефинансирования 203 миллиона

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 23 апреля удовлетворил заявки четырех банков на 203,6 млн грн под 7,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 48 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 60,19 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года и 12 марта 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 12 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 71,21 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам предыдущего тендера 16 апреля Национальный банк предоставил кредиты рефинансирования на срок до 84 дней под 7,5% годовых четырем банков на общую сумму 405 млн грн.