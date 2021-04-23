Экспорт зерновых отстает от прошлогодних показателей на 24%, – Минэкономики

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 23 апреля 2021 года экспортировала 37,71 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 23,6% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего маркетингового года.

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 14,78 млн тонн пшеницы, 18,19 млн тонн кукурузы, 4,12 млн тонн ячменя.

Также экспортировано 102,2 тыс. тонн муки.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в феврале спрогнозировало снижение экспорта зерновых и зернобобовых в 2020/2021 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн.