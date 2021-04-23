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МАУ возобновит рейсы из Киева в Молдову

МАУ возобновит рейсы из Киева в Молдову

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 29 апреля 2021 года начинает полетную программу по маршруту Киев-Кишинев-Киев.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, рейсы Киев-Кишинев будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям; Кишинев-Киев (KBP) – по понедельникам, вторникам и пятницам.

Удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт "Борисполь". 

Цены по маршруту Киев-Кишинев стартуют от 2013 грн, Кишинев-Киев - от 57 евро в одну сторону. Забронировать билет можно на официальном сайте МАУ.

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Джерело:  МАУ
Молдова (587) МАУ (517) авіасполучення (2507)


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