МАУ возобновит рейсы из Киева в Молдову
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 29 апреля 2021 года начинает полетную программу по маршруту Киев-Кишинев-Киев.
Об этом говорится в сообщении авиакомпании.
В частности, рейсы Киев-Кишинев будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям; Кишинев-Киев (KBP) – по понедельникам, вторникам и пятницам.
Удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт "Борисполь".
Цены по маршруту Киев-Кишинев стартуют от 2013 грн, Кишинев-Киев - от 57 евро в одну сторону. Забронировать билет можно на официальном сайте МАУ.
Джерело: МАУ
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