Восточный ГОК начал покупать газ у компании Коломойского

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" 21 апреля по результатам тендера заказало ООО "Ю.Комодитиз" газа на 36,71 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как сообщалось, в январе "Восточный ГОК" уже заказал той же "Ю.Комодитиз" поставки электроэнергии на общую сумму 415,77 млн грн.

Согласно нынешнему договору, на апрель-сентябрь заказали 4,6 млн кубометров газа по плановой цене 7 980 грн за тысячу куб. м, которая включает тариф на транспортировку 163,90 грн. с коэффициентом 1,1. Товар должны оплатить течение полугода после поставки. В случае изменения мировых цен и курса валют цену изменят по формуле с привязкой к евро и цене газа на европейском хабе NCG.

Плановая цена газа соответствует апрельской средневзвешенной цене газа по всем условиях оплаты на "Украинской энергетической бирже", которая составляет 7 988 грн за тысячу кубометров.

Стоимость договора всего на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 36,8 млн грн.

Единственного конкурента победителя тендера ООО "Газэнерго-Трейд" с ценой ниже на 1% отклонили из-за неуплаты в срок обеспечения исполнения договора. Никто не снижал цену на аукционе.

Основателем столичного победителя "Ю.Комодитиз" является киевлянин Ярослав Вербовский, директором – Андрей Одинокий, а представителем – Вадим Бычковский. Вербовский также владеет ООО "Газ для дома" и ООО "Энергохаб" вместе с Ниной Поливанной и ООО "Энергофин" вместе с АО "ЗНВКИФ "Пиннекл Кэпитал Партнерс" Лилиан Бакуненко.

По данным системы YouControl, после создания в 2018 году компанией "Ю.Комодитиз" под тогдашним названием "УНБ-комодитис" ("УНБ-К") владел непосредственно Михаил Бакуненко из Израиля, а директором был Виталий Дороган.

Михаил Бакуненко является председателем правления, а Виталий Дороган – заместителем финансового директора ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение", которое сейчас принадлежит Игорю Коломойскому, Виталию Хомутыннику и Павлу Фуксу. Ранее Бакуненко был заместителем председателя правления и директором по корпоративному развитию и стратегии АО "Укрнафта".

Всего с декабря 2019 года фирма "Ю.Комодитиз" получила подрядов на 507,05 млн грн.

Конкурент победителя тендера – львовский "Газэнерго-Трейд" – сейчас принадлежит Ирине Кугуковой. Но основателем этой компании ранее было столичное ООО "Юридическая фирма "Правовая помощь", которое тогда принадлежало Владимиру Мисюраку из Ивано-Франковска и Марине Лосенко из Житомирской области. Эти двое юристов также основали ООО "УТН Безопасность", которое сейчас прописано в в БЦ "SENATOR", где ранее был зарегистрирован и победитель "Ю.Комодитиз".

Восточный горно-обогатительный комбинат – единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата.