Беларусь запретила ввоз автомобилей Skoda после отказа спонсировать чемпионат по хоккею

Правительство Беларуси ввело санкции и запретило ввоз на территорию страны продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf.

Как сообщили в пресс-службе белорусского кабмина, санкции в отношении этих компаний введены "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа", передает Интерфакс-Украина.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me)".

Запрет вступает в силу через 10 дней после официального опубликования постановления и действителен в течение 6 месяцев.

В соответствии с документом, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны.

В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и сети интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Запрет не распространяется на ввозимые товары для личного пользования, а также транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах-членах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.

Как сообщалось, ранее Беларусь запретила ввоз и обращение отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции компании Nivea.

Напомним, 16 января компания Nivea отказалась быть спонсором Чемпионата мира по хоккею, в случае его проведения в Беларуси. Также от поддержки чемпионата в этой стране отказались генеральный спонсор Skoda и немецкий производитель моторных масел, автохимии и автокосметики Liqui Moly.

Соревнование планировалось провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года, однако 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь чемпионата мира по хоккею из-за многочисленных нарушений прав человека режимом захватившего власть в стране президента Александра Лукашенко.