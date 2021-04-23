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Новини Ринок землі
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СБУ обнаружила сеть тайных "бэк-офисов" для вывода земли в Госгеокадастре. ВИДЕО

СБУ обнаружила сеть тайных

Служба безопасности Украины заблокировала ряд коррупционных механизмов по разворовыванию земли, организованных высокопоставленными чиновниками Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы одной из схем действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.

В рамках уголовного производства по "первой схеме", сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица, в том числе фальсифицировали информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе управления документами "ДокПроф 3".

"Из-за действий злоумышленников, региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, злоумышленники меняли целевое назначение земли, передавали ее в собственность других лиц без процедур – просто меняя документы в системе", – сказано в сообщении.

По данным СБУ, для организации работы "схемы", фигуранты организовали ряд "бэк-офисов", которые фактически работали как "частные аналоги" региональных подразделений Госгеокадастра.

Вторая схема, обнаруженная СБУ в Госгеокадастре, была организована для работы с "элитными" земельными участками в Запорожской и Донецкой областях.

"Злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знала о сделке. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тыс. га", – отмечается в сообщении СБУ.

По оперативным данным спецслужбы, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлены земельные участки общей площадью более 20 тысяч гектаров.

Правоохранители провели более 40 обысков в 6 областях в подразделениях Госгеокадастру, офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания.

В ходе следственных действий изъяты приказы за 2021 год, на основании которых были переданы земли за пределами населенных пунктов, в частности, документы бухгалтерской отчетности. Также сотрудники СБУ изъяли журналы регистрации, факсимиле, печати предприятий, договоры, электронные ключи доступа к информационным системам Госгеокадастра, черновые записи о незаконном выделении земельных участков, мобильные телефоны, где хранится информация о реализации противоправной схемы отвода земельных участков.

В свою очередь в Госгеокадастре сообщают о сбое в системе электронного документооборота "по техническим причинам".

Как сообщалось, 5 апреля Кабинет министров отменил принятое в ноябре 2020 года решение о ликвидации территориальных подразделений Госгеокадастра и отстрочил до 1 января 2022 года сокращение численности работников этого ведомства на 57%.

В марте Кабинет министров назначил ременно исполняющим обязанности главы Госгеокадастра Сергея Завадского, который до этого занимал должность директора ведения государственного земельного кадастра.

Напомним, до конца декабря 2020 года Госгеокадастр возглавлял Роман Лещенко, он был уволен с должности в связи с избранием его министром аграрной политики

Автор: 

земля (872) обшук (610) СБУ (1550) Держгеокадастр (160)


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Ось і все. Ще щось треба розповідпати про "власть имущих". Дірватися любими шляхами до посади і грабувати, грабувати і грабувати. А ви йолопи вбуйте, вбуйте і вбуйте за зарплатню. А треба вішати, вішати і вішати.
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23.04.2021 20:47 Відповісти
сыглы, жыза
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24.04.2021 08:14 Відповісти
Чуствуется тебе, Серж, до посады дорваться не удалось...
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24.04.2021 10:16 Відповісти
изъяли журналы регистрации, факсимиле, печати предприятий, договоры, электронные ключи доступа к информационным системам Госгеокадастра,Источник: https://biz.censor.net/n3261706

Дайте угадаю - никто не сядет. Такие истории уже были.
Потому как сажать нужно весь минюст как минимум.
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24.04.2021 09:52 Відповісти
Вот тебе и "дегетализация".Залезли в систему, поменяли назначение земли-и привет! Точно такое же ожидает и по всем электронным базам в Украине. А цельное министерсво "дегелезаторов", вместо ревизии созданого, защиты и интеграции, создают по примеру Зеленского видимость деятельности. Интерфейсы доступа пишут к уже созданному. Внутри-ржавое-сверху зелененькой, веселенькой красочкой намазали...
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24.04.2021 09:59 Відповісти
73% - это те кого обманули Зеленский с Коломойским, но не обманул Порох. 25% - это те кого обманул Порох, но не обманули ЗЕ с КО. Необходимо демонтировать кланово-олигархическую систему. Но надо еще понимать, что систему создали люди-мошенники под себя. Они ею и пользуются.
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24.04.2021 14:00 Відповісти

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