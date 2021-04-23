Приватизация "Большевика" усложнена нерешенными вопросами с землей и долгами, – СМИ

АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ) готовится к приватизации, несмотря на наличие множества нерешенных вопросов. Проблемы с целевым назначением земли, планы киевских властей на отчуждение территории под строительство развязки вокруг Шулявского моста и долги предприятия влияют на инвестиционную привлекательность объекта.

Об этом говорится в материале "Зеркала недели".

"Самым привлекательным активом ПКМЗ является земля, на которой находится предприятие – 35 га в центре столицы. Однако для инвестора приобретение 100% пакета акций не означает, что вся она автоматически станет его собственностью. Как оказалось, предприятие обладает лишь объектами недвижимости и землей, необходимой для их обслуживания. То есть, свободные от недвижимости участки не станут собственностью инвестора. Во всяком случае, не автоматически", - отмечается в материале.

"При этом инвестор может получить сюрприз в виде изменения местной властью целевого назначения земли и даже изъятия свободных земельных участков в собственность общины. Завод владеет ими в категории промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения. А значит, если целевое назначение этих земельных участков не изменят к приватизации – инвестор столкнется с проблемой их переоформления. Это означает, что новый владелец будет вынужден согласовывать этот вопрос не только с чиновниками, которые за это отвечают, но и с депутатами, которые должны будут принять на сессии соответствующее решение. Также необходимо будет встречаться и с мэром столицы, ведь в КГГА претендуют на территорию корпуса №5 ПКМЗ для строительства развязки Шулявского моста. В таком случае, этот процесс может затянуться на годы ", - отмечает автор статьи Андрей Краснов.

"Дыры" на площади 35 га создают и другую проблему: де-юре их не существует, - им еще не присвоили кадастрового номера. Без соответствующей регистрации по закону такая земля не является объектом гражданских прав. Согласовывать этот вопрос новому владельцу придется с городскими чиновниками. При этом, попытки Фонда госимущества (ФГИУ) решить этот вопрос были безуспешными – городские власти отказали из-за накопленных ПКМЗ долгов земельного налога в сотни миллионов гривень. Следовательно, новый владелец будет вынужден сначала оплатить их со штрафами и пеней, говорится в материале.

"Другая проблема, которую необходимо решить - согласование договоров с арендаторами (их около сотни), которые снимают соответствующие помещения на законных основаниях. Следовательно, необходимо будет решать вопросы и с ними. Сам процесс разрыва договоров аренды непростой, часто сопровождается длительной судебной волокитой и предусматривает финансовые убытки", - отмечает" Зеркало недели ".

По мнению редакции, многомиллионные долги предприятия станут еще одним отягчающим обстоятельством для покупателя. Тем более в условиях, когда после приватизации уже не будет действовать мораторий на запрет отчуждения / банкротства предприятия.

Сразу после передачи завода в частные руки кредиторы могут предъявить свои требования к должнику. Все бремя долгов ляжет на инвестора. Речь о более 500 млн грн. Из них 320 млн - налоговые и земельные, еще 150 млн грн – перед коммерческими структурами. При этом, эти цифры не окончательные, к ним добавятся штрафы и пеня.

"Решать это багаж проблем придется новому инвестору. Следовательно, они существенно повлияют на инвестиционную привлекательность и стоимость актива ", - заключает автор.