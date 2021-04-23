В Киеве ограничат движение 14 маршрутов троллейбусов и автобусов из-за марафона

25 апреля изменят работу троллейбусы и автобусы ряда маршрутов в связи с проведением легкоатлетического пробега "5 Международный Kyiv Euro Marathon".

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

С 07:30 до 16:00 движение маршрутов будет организовано:

троллейбус № 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 5 - от ул. Белицкой до ст. м. "Нивки";

троллейбус № 7 - от ул. Чернобыльской до ст. м. "Нивки";

троллейбус № 8 - от ул. Смелянской до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 9 - от Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбус № 14 - от Ботанического сада до ст. м. "Дворец спорта";

троллейбус № 17 - от Площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив);

автобус № 2 - от ул. Булгакова до ст. м. "Берестейская";

автобус № 5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

автобус № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

автобус № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

автобус № 118 - от ст. м. "Черниговская" до железнодорожного вокзала "Центральный".

На указанный период в соответствии с заявкой организатора марафона организуется движение бесплатных временных автобусных маршрутов:

№ 3тр "Железнодорожный массив - ул. Жилянская ": Железнодорожный массив - ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - ул. Волгоградская - Железнодорожный массив;

№ 5тр "Ст. м. "Нивки" - ст. м. "Площадь Льва Толстого": ст. м. "Нивки" - ул. Победы - ул. Гарматная - ул. Выборгская - ул. Вадима Гетьмана - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - пр-т Победы - ст. м. "Нивки";

14ТР "Железнодорожный вокзал" Центральный "- ст. м. "Дворец спорта": железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - Бессарабская площадь - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

На временных автобусных маршрутах №№ 3тр, 5тр, 14ТР будут действовать ограничительные карантинные меры, действующие в общественном транспорте Киева: проезд при наличии специальных пропусков и средств индивидуальной защиты.

Также по маршруту проведения забега предусмотрен запрет движения транспорта с 08:00 до 15:30 25 апреля.