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Шесть регионов покинут "красную" зону карантина на следующей неделе, – Ляшко

Шесть регионов покинут

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал выход на следующей неделе из "красной зоны" эпидемиологической опасности Киева и пяти областей.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", – написал он.

Отметим, что на данный момент в зоне красного уровня эпидемической опасности находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. 

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Джерело:  Facebook
карантин (2077) МОЗ (1447) коронавірус (3210)


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Прохання не відміняти режим спецперепустках на міський транспорт в Києві щонайменще до 05.05.2021!
23.04 відвідав Михайлівський Собор - людей багато, ніякої соц. дистанції в масках не більше 20%людей, священники без масок, температуру ніхто не вимірює на вході, людина ікону поцілувала, після цього ікону ніхто не дкзинфікує (хоча флакони із санітайзерамт у Храмі є), і через кілька секунд ікону цілує інша людина

Якщо на Великдень відмінити проїзд у транспорті по спец.перепустках - то людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше і це сприятиме поширенню короновірусних інфекцій!
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26.04.2021 10:07 Відповісти

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