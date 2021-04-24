Шесть регионов покинут "красную" зону карантина на следующей неделе, – Ляшко
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал выход на следующей неделе из "красной зоны" эпидемиологической опасности Киева и пяти областей.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
"По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", – написал он.
Отметим, что на данный момент в зоне красного уровня эпидемической опасности находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
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