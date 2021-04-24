YouTube заблокировал телеканалы Медведчука

Каналы "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" на видеохостинге YouTube заблокированы на территории Украины.

Напомним, 2 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым введены санкции против телеканалов, близких к Виктору Медведчуку.

В санкционный список внесены юридические лица: ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новини 24 години", ООО "Новые коммуникации".

На первые шесть юрлиц оформлены лицензии на вещание телеканала "112 Украина", ООО "Новини 24 години" указано в структуре собственности телеканала NewsOne, а ООО "Новые коммуникации" – телеканала ZIK.

Cанкции введены сроком на 5 лет, среди прочего они подразумевают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом и прекращение предоставление услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм и использования телекоммуникационных сетей.

К тому же, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!", который известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука и фактический собственник телеканалов 112, Newsone и ZIK.