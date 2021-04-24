Госэкоинспекция провела 500 проверок качества топлива на АЗС

Государственная экологическая инспекция осуществила на автозаправочных станциях 364 мероприятия по соблюдению требований природоохранного законодательства и 194 мероприятия государственного рыночного надзора.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, в рамках проверок качества топлива за несоблюдение требований техрегламентов вынесено 185 решений о принятии ограничительных мер и наложены административно-хозяйственные санкции, сообщает пресс-служба ведомства.

"В соответствии с поручением премьер-министра Украины Госэкоинспекция с начала марта проводит дополнительные меры контроля по соблюдению экологического законодательства, а также за надлежащим качеством топлива на АЗС. Осуществление таких мероприятий важно, учитывая увеличение количества нарушений на предприятиях, осуществляющих розничную продажу топлива. Предоставление некачественной продукции на рынке и несоблюдение требований природоохранного законодательства при деятельности АЗС представляет угрозу для жизни людей и для окружающей среды", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что сейчас Госэкоинспекции продолжает проведение проверок, предусматривающие контроль соответствия паспортов качества продукции Техническому регламенту о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.

"Также осуществляются проверки на соблюдение законодательства в части защиты окружающей среды: использование водных ресурсов, выбросы в атмосферу, обращение с отходами и т.д", - добавил Малеваный.