"Роза Ветров" и SkyUp получили права на четыре маршрута
Госавиаслужба Украины выдала авиакомпаниям SkyUp и "Роза Ветров" (Windrose) права для полетов на четыре международные и внутренние маршруты.
Разрешения оформлены отдельными приказами регулятора №634, 635, 636, 638 от 21 апреля, сообщает avianews.com.
SkyUp теперь может совершать регулярные рейсы в Тунис из Киева и Харькова. На маршруте Киев-Монастир частота полетов может достигать трех рейсов в неделю, на линии Киев-Джерба – двух рейсов в неделю, на маршруте Харьков-Монастир – одного рейса в неделю.
"Роза Ветров" получила разрешение летать из Киева в Кривой Рог неограниченное число раз.
Отмечается, что все выданные права имеют неограниченный срок действия. Однако, получение разрешения на полеты не означает, что авиакомпания их начнет.
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