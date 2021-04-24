"Роза Ветров" и SkyUp получили права на четыре маршрута

Госавиаслужба Украины выдала авиакомпаниям SkyUp и "Роза Ветров" (Windrose) права для полетов на четыре международные и внутренние маршруты.

Разрешения оформлены отдельными приказами регулятора №634, 635, 636, 638 от 21 апреля, сообщает avianews.com.

SkyUp теперь может совершать регулярные рейсы в Тунис из Киева и Харькова. На маршруте Киев-Монастир частота полетов может достигать трех рейсов в неделю, на линии Киев-Джерба – двух рейсов в неделю, на маршруте Харьков-Монастир – одного рейса в неделю.

"Роза Ветров" получила разрешение летать из Киева в Кривой Рог неограниченное число раз.

Отмечается, что все выданные права имеют неограниченный срок действия. Однако, получение разрешения на полеты не означает, что авиакомпания их начнет.