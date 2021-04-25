Евросоюз инвестировал 1 миллиард евро в исследование вакцин

Европейский союз инвестировал 1 млрд евро в исследование вакцин и 2,9 млрд евро - в расширение производственных мощностей.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Киеве в Facebook.

"Беспрецедентно быстрое развитие вакцин против COVID-19 стало возможным только благодаря международному научному сотрудничествау. Одним из примеров является вакцина BioNTech /Pfizer, которая была первой зарегистрирована в ЕС. Сейчас исследование нуждается в поддержке, чтобы защитить мир от новых вариантов вирусов", - сказано в сообщении.

При этом Германия помогает также в рамках ЕС. Евросоюз уже инвестировал 1 млрд евро в исследования вакцин и 2,9 млрд евро - в расширение производственных мощностей.