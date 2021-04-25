Корпорация "Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию

Корпорации "Богдан" в консорциуме с чешской компанией Tram For Envi поставит шесть новых троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании города Йиглава (Чехия) по итогам тендера, в котором консорциум был признан победителем почти год назад.

Об этом говорится в сообщении корпорации со ссылкой на чешские СМИ, передает Интерфакс-Украина.

"Украинскому производителю впервые удалось проникнуть на рынок Чехии с новыми троллейбусами. Подписание контракта следует из данных в реестре договоров. Контракт был подписан почти через год после того, как транспортная компания "Йиглава" объявила ассоциацию победителем. Покупка будет финансироваться на счет европейской субсидии", - цитирует "Богдан" чешское издание Zdopravy.cz.

Согласно контракту, троллейбусы Bogdan T70120 должны быть адаптированы к требованиям чешского рынка, в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec. Срок поставки - 14 месяцев.

Чешское издание отмечает, что до этого в течение многих лет только Škoda Electric выигрывала контракты на поставку троллейбусов, а приход других производителей начал приводить к существенному снижению цен.

Как сообщалось, в мае 2020 года чешско-украинский консорциум был признан победителем тендера на поставку троллейбусов для транспортной компании горрда Йиглава, в котором он конкурировал с Škoda Electric. Консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (тогда около 2,64 млн евро) или 11,9 млн крон за один троллейбус (440,3 тыс. евро) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (3,06 млн евро).

В то же Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (3,04 млн евро) или почти 13,7 млн крон за троллейбус.

Однако затем в украинской Федерации работодателей сообщили об отмене тендера, но, по данным чешского издания, тендер не был отменен, а проводилось изучение всех обстоятельств местным управлением по защите конкуренции.

Корпорация "Богдан" около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с чешской Cegelec и представляла совместный троллейбус мэрии чешской Остравы. В числе крупных поставок продукции корпорации в ЕС – поставка в 2013 году совместно с польской Ursus 38 электробусов в Люблин.