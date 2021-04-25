НСЗУ со следующего года может пересмотреть подходы к первичной медпомощи

Национальная служба здоровья Украины может пересмотреть подходы к первичной медпомощи с 2022 года, приблизив медицинские услуги к потребителям.

Об этом сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский в интерфью Интерфакс-Украина.

"Мы хотим перезагрузить подходы к первичной медицинской помощи. Проработав три года по новым правилам, мы видим некоторые недостатки, которые можно исправить. Вектор будет направлен на то, чтобы детализировать пакеты услуг и приблизить их к потребителям. То есть акцент будет сделан на амбулаторный, в первую очередь – первичный, уровень оказания медпомощи, с одной стороны. С другой стороны, на уровне стационарной помощи мы пересмотрим подходы к госпитализации в тех случаях, когда госпитализация не нужна", – сказал Виленский.

Он сообщил, что такой пересмотр возможен в ПМГ 2022 года.

"Мы сейчас уже начали разрабатывать правила игры для 2022 года", – сказал он.