НАБУ сообщило о подозрении экс-директору госинститута в присвоении 7 миллионов

Бывшему исполняющему обязанности директора госпредприятия по проектированию строительства предприятий угольной промышленности "Южгипрошахт" сообщили о подозрении в завершенном покушении на завладение 7 млн грн и подделке документов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Действия подозреваемого квалифицированны по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины – покушение на совершение преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог.

Также о подозрении сообщили его бывшему заместителю.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года, будучи осведомленным о плановой реорганизации ГП "Южгипрошахт" путем его присоединения к "Национальной угольной компании", и.о. директора госпредприятия в сговоре со своим заместителем создали искусственную задолженность предприятия в 7 млн грн перед частной компанией, которую раньше возглавлял замдиректора.

Договоры о предоставлении услуг заключили задним числом, чтобы создать видимость того, что лицо подписало их как предприниматель, хотя на самом деле на момент фактического заключения уже занимало должность в госпредприятии. В дальнейшем чиновники, используя вексельную схему расчета, пытались незаконно получить 7 млн грн.

Следствие считает, что подозреваемые совершили все необходимые действия для завладения этими средствами. Однако закончить преступление они не смогли по независящим от них обстоятельствам: соответствующее исполнительное производство о взыскании 7 млн грн остановлено.