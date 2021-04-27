Лоукостер Bees Airline получил разрешение на полеты в Европу

Авиакомпания Bees Airline получила разрешение от Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) на выполнение полетов в Европу.

Об этом сообщил avianews.com гендиректор лоукостера Евгений Хайнацкий.

Документ PART-TCO для операторов третьих стран позволяет Bees Airline летать в 27 стран Евросоюза, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и отдаленные острова.

"На этой неделе мы анонсируем наши программы полетов по регулярным маршрутам и откроем продажи билетов. Также представим чартерную программу", - рассказал Хайнацкий о ближайших планах после получения документа EASA.

По словам Хайнацкого, Bees Airline намерена летать в те страны Европы, которые сейчас открыты для туристов из Украины.

"По мере открытия для туристов новых стран будем открывать новые рейсы", - добавил глава Bees Airline.

Сейчас лоукостер совершает чартерные рейсы по заказу туроператоров из Киева и Львова на курорты Турции и Египта.

Регулярные рейсы авиакомпания запустит 30 апреля. Анонсированная полетная программа включает маршруты Киев-Тбилиси, Киев-Батуми, Киев-Ереван, Одесса-Ереван и Херсон-Тбилиси.