Telegram разрешил принимать платежи в группах и каналах

В очередном обновлении мессенджера Telegram была добавлена возможность принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы.

Об этом говорится в сообщении мессенджера, передает AIN.

Кроме того, обновление добавит в мессенджер функцию отложенных голосовых чатов и новые веб-версии мессенджера с полноценными возможностями приложения.

Платежные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения.

Обновление добавляет возможность принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем.

Для оплаты можно использовать любое приложение - в том числе Telegram Desktop. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

Как отмечается в блоге компании, Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию - реквизиты отправляются напрямую платежной системе.

Также Telegram представил функцию отложенных голосовых чатов, с помощью которых администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время.

Участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчетом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Также будут обновлены браузерные версии мессенджера, в которых появятся анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов.