В Украине за сутки зафиксировали 7 915 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 27 апреля в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболело 336 детей и 202 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 1 650 человек, умерло 432 пациента, выздоровело –17 391. При этом совершили 72 239 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 038 248 человек, выздоровело – 1 596 829, летальных случаев зафиксировали 42 950, также провели 9 292 051 тест.

В то же время, министр сообщил, что с начала кампании вакцинации привилось 539 126 человек, за прошедшие сутки – 11 100.

Днем ранее, 26 апреля сообщили о 5 062 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.