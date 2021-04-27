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Турция вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Турция вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что с 29 апреля и до 17 мая в стране вводятся жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19.

Как сообщают турецкие СМИ, в рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение, передает Интерфакс-Украина. 

Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны.

По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений - снизить суточный прирост до 5 тыс. В понедельник в Турции выявили 37,3 тыс. новых случаев коронавируса.

В Турции за время пандемии выявили 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 38 тыс. человек скончались.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
карантин (2077) Туреччина (1113) коронавірус (3210)


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Да, с этим короновирусом придётся искать развлечения на родине. Я недавно открыл для себя эротический массаж в Киеве https://parlament-massage.kiev.ua/. Заменяет все путешествия и любой другой отдых. Тем более из-за всех этих локдаунов столько стресса, что надо исткать способы для расслабления.
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27.04.2021 14:46 Відповісти

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