Турция вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что с 29 апреля и до 17 мая в стране вводятся жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19.

Как сообщают турецкие СМИ, в рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение, передает Интерфакс-Украина.

Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны.

По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений - снизить суточный прирост до 5 тыс. В понедельник в Турции выявили 37,3 тыс. новых случаев коронавируса.

В Турции за время пандемии выявили 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 38 тыс. человек скончались.