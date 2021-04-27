"Альфа-Банк" увеличил квартальную прибыль в 3 раза

АО "Альфа-Банк" по итогам первого квартала отчитывается о прибыли 977 млн грн против 295 млн грн за аналогичный период 2020 года.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля составляет 16,3% (требование Нацбанка – не меньше 10%), сообщает Finbalance.

За 2020 год "Альфа-Банк" декларировал прибыль в размере 1,15 млрд грн, годом ранее – 1,93 млрд грн.

Согласно проекту решения сборов акционеров, которые планируются 28 апреля, выплата дивидендов за 2020 год не планируется. При этом прибыль предлагают распределить следующим образом: 10% – в резервный фонд, а 90% – на покрытие убытков прошлых лет.