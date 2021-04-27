Нацбанк временно приостановил лицензии двух кредитных союзов

Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем кредитным союзам за несоблюдение обязательных финансовых нормативов и требований, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами.

Соответствующие решения 26 апреля принял Комитет по вопросам соблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг, сообщает пресс-служба регулятора.

К двум кредитным союзам применена мера влияния в виде временной остановки всех действующих лицензий. Речь идет о КС "Гарант" и КС "София СВЕ". Отмечается, что оба союза не соблюдают сразу несколько нормативов, в частности имеют отрицательное значение норматива достаточности капитала (К2).

"Соблюдение этого норматива особенно важно для кредитных союзов, так как обеспечивает запас капитала, который способен поглощать возможные убытки и защищать депозитные и паевые взносы членов кредитного союза", – говорится в сообщении.

"Гарант" по состоянию на 30 сентября 2020 года не соблюдает нормативов финансовой стойкости (К1), достаточности капитала (К2), кредитного риска (К3) и требования об ограничении доли непродуктивных активов. Объем активов составил 286 тис. грн. Нацбанк установил, что нарушения не были вовремя устранены.

"София СВЕ" на 30 сентября 2020 года не соблюдала нормативов достаточности капитала (К2), запаса ликвидности (К5) и требования об ограничении доли непродуктивных активов. Объем активов на 1 января 2021 года составил 2,5 млн грн. Нарушения также не были устранены в надлежащий срок.

Сообщается, что оба союза должны устранить нарушения до 30 июня.

Еще к двум кредитным союзам, "Слобожанская" и "Помощь", Нацбанк применил меру влияния – требование провести мероприятия для устранения нарушений до 30 июня.

"Слобожанская" не соблюдала нормативов достаточности капитала, который составил 5,05%, концентрации кредитных рисков и требование об ограничении доли непродуктивных активов. Отчетность союза за 2020 год свидетельствует, что он продолжает нарушать нормативы, однако имеет положительную тенденцию к улучшению показателей.

"Помощь" на 30 сентября 2020 года не соблюдала нормативов достаточности капитала, который составил 6,14%, а также требования об ограничении доли непродуктивных активов. Отчетность союза также свидетельствует о продолжении нарушений, однако также имеет положительную тенденцию к улучшению показателей.