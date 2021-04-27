БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
450 0

Великобритания ввела санкции против 14 россиян

Великобритания ввела санкции против 14 россиян

Великобритания ввела санкции против 14 россиян, подозревающихся в отмывании из российского бюджета $230 млн.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел королевства, таким образом Лондон вводит первый сакционный пакет в рамках нового режима глобальной борьбы с коррупцией.

"(Подозреваемые россияне) причастны к хищению $230 млн российской государственной собственности через мошенническую схему возврата налогов, раскрытую Сергеем Магнитским, - это одно из крупнейших налоговых мошенничеств в новейшей истории России", – говорится в сообщении. 

Теперь активы 14 россиян на территории Великобритании будут заморожены, им также запретили въезд на территорию королевства.

Кроме граждан РФ, в санкционный список вошли граждане ОАЭ, Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, подозревающиеся в коррупции и отмывании денег. Всего санкции ввели против 22 человек.

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников.

В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м.

В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касалась заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. После отравления весной 2018 года в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон подозревает Россию, "поправка Магнитского" была включена в принятый нижней палатой британского парламента законопроект по борьбе с отмыванием денег. Также закон вступил в силу после выхода Великобритании из состава Евросоюза. 

Автор: 

Джерело:  МИД Великобритании
Велика Британія (1197) росія (14164) санкції (4375)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 