Великобритания ввела санкции против 14 россиян, подозревающихся в отмывании из российского бюджета $230 млн.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел королевства, таким образом Лондон вводит первый сакционный пакет в рамках нового режима глобальной борьбы с коррупцией.

"(Подозреваемые россияне) причастны к хищению $230 млн российской государственной собственности через мошенническую схему возврата налогов, раскрытую Сергеем Магнитским, - это одно из крупнейших налоговых мошенничеств в новейшей истории России", – говорится в сообщении.

Теперь активы 14 россиян на территории Великобритании будут заморожены, им также запретили въезд на территорию королевства.

Кроме граждан РФ, в санкционный список вошли граждане ОАЭ, Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, подозревающиеся в коррупции и отмывании денег. Всего санкции ввели против 22 человек.

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников.

В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м.

В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касалась заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. После отравления весной 2018 года в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон подозревает Россию, "поправка Магнитского" была включена в принятый нижней палатой британского парламента законопроект по борьбе с отмыванием денег. Также закон вступил в силу после выхода Великобритании из состава Евросоюза.