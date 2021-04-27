"Укртранснафта" сократила транзит нефти в первом квартале на 14%

Объем транспортируемой нефти по результатам первого квартала 2021 года составил 3,5 млн тонн, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов – АО "Укртранснафта".

В частности, объем транспортируемой нефти для НПЗ Украины в январе-марте составил 525,9 тыс. тонн (на 11,2% меньше, чем в 2020 году), а транзит – 2,96 млн тонн, что на 14,2% меньше чем в первом квартале 2020 года.

Общий объем транспортировки нефти в марте снизился по сравнению с мартом 2020 года на 31% – до 1,1 млн тонн. В частности, сократился транзит нефти трубопроводным транспортом через территорию Украины на 35,3% – до 903 тис. Тонн. Также сократился объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 0,5% – до 195,4 тыс. тонн.

Среди факторов, повлиявших на общий объем транспортировки нефти в первом квартале 2021 года – снижение спроса на нефть среди европейских потребителей вследствие карантинных мероприятий и выведения в плановый ремонт нефтеперерабатывающего завода в Венгрии.

В компании напомнили, что общий объем транспортировки нефти в феврале 2021 года вырос по сравнению с февралем прошлого года на 0,7% – до 1,2 млн тонн, а в январе – сократился на 5,5% – до 1,2 млн тонн.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.