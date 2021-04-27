Чистая продажа валюты населением достигла четырехлетнего максимума, – глава Совета НБУ

Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения Украины в апреле достигла $422 млн, что является максимальным показателем за последние четыре года.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook.

По его словам, на фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривни на межбанковском рынке ослабло, что обусловило его укрепление на 0,5% по отношению к доллару США. Однако спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать над ее предложением как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка.

"Сбалансирование рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками по собственной валютной позиции, поддержку которой предоставляла чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума ($422 млн)", – отметил Данилишин.

Также он добавиил, что Национальный банк третью неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривни.

Как сообщалось, согласно данным Национального банка (НБУ), в марте украинцы увеличили покупку наличной валюты на 9% – до $1,46 млрд. В то же время продажа наличной валюты подскочила на 32% – до $1,72 млрд, что является рекодным значением за время ведения статистики НБУ. Таким образом объем продажи населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысил объем покупки на $329,71 млн.