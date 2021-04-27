Стратегия развития Донбасса начнет работать с 2022 года, – Минреинтеграции
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей начнет работать с января 2022 года.
Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский в ходе обсуждения в рамках национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает Интерфакс-Украина.
"Мы себе ставим такую амбициозную цель – реально стратегия начнет работать с 1 января 2022 года, когда все другие законодательные инициативы будут приняты и начнется реализация", - сказал он.
По его словам, в начале мая проект документа будет направлен на согласование центральным органам исполнительной власти, после чего будет рассмотрен на заседании правительства. Далее к Стратегии будет разработан план мероприятий на ближайшие два года.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.
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