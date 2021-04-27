В Украине откроют 2 тысячи пунктов вакцинации от COVID-19

С 28 апреля в Украине начнут работу 2 127 пунктов прививки для иммунопрофилактики против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщают на портале Министерства здравоохранения по вакцинации против коронавируса.

Отмечается, что все пункты создаются при поставщиках медицинских услуг и оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Сейчас в пунктах прививки начинается вакцинация людей старше 65 лет. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру ближайшего пункта прививки, адрес и телефон которого можно найти на сайте о вакцинации против COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.