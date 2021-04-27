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Квартальная прибыль банка Ахметова достигла 1 миллиарда

Квартальная прибыль банка Ахметова достигла 1 миллиарда

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам первого квартала 2021 года получил 1 млрд грн прибыли.

Согласно отчетности банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его прибыль выросла на 23%, передает Finbalance.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля составлял 16,97% (требование НБУ - не менее 10%).

Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли. Из нее 1,3 млрд грн банк направил на выплату дивидендов своему единственному акцинеру Ринату Ахметову.

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Джерело:  Finbalance
Ахметов Рінат (1609) прибуток (1802) ПУМБ (74)


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