Квартальная прибыль банка Ахметова достигла 1 миллиарда
АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам первого квартала 2021 года получил 1 млрд грн прибыли.
Согласно отчетности банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его прибыль выросла на 23%, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля составлял 16,97% (требование НБУ - не менее 10%).
Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли. Из нее 1,3 млрд грн банк направил на выплату дивидендов своему единственному акцинеру Ринату Ахметову.
Джерело: Finbalance
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