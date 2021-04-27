"ТАСкомбанк" Тигипко утвердил выплату дивидендов на 300 миллионов

Акцинеры АО "ТАСкомбанк" на общем собрании 23 апреля утвердили выплату дивидендов на сумму 300,1 млн грн за счет полученной в 2020 году прибыли на сумму 381,11 млн грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает FinClub.

Выплата дивидендов будет проведена в сроки с 17 мая по 22 октября.

Кроме того, акционеры утвердили решение об увеличение уставного капитала банка на 312,96 млн грн за счет части прибыли за 2018 и 2020 годов.

При этом часть полученной в 2018 году прибыли в размере 130,92 млн грн решено оставить нераспределенной.Как сообщалось, "ТАСкомбанк" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 364,7 млн грн, а "Универсал Банк" – в 637,3 млн грн.

Оба банка принадлежат бизнесмену Сергею Тигипко. На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".