На Закарпатье определились с местом для строительства нового аэропорта

На Закарпатье определились с местом для постройки нового аэропорта, его условное название – "Мукачево-3".

Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков на странице в Facebook.

По его словам, во время встречи с главами Закарпатской облгосадминистрации, Закарпатского облсовета и Мукачевского горсовета был подписан меморандум о сотрудничестве относительно проектирования и строительства аэропорта.

"Новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств. Также выбранная локация имеет оптимальные погодные условия. За год зафиксировали всего 13-15 случаев, когда видимость была меньше 1 километра, а скорость ветра превышала 10 м/с", – добавил Хомяков.

Следующими шагами, отметил он, станут объявление тендера на проектирование, согласование со всеми местными службами и решение земельных вопросов.

Как сообщалось, в конце марта Хомяков обещал, что до конца апреля станет известно, где будет расположен новый международный аэропорт на Закарпатье – в поселке Среднее или в Мукачево.

При этом уже определен победитель аукциона на выполнение предпроектных работ для строительства аэропорта на Закарпатье – им стал консорциум "Ленд Буд Проект ЮА", предложивший выполнить указанные работы за 4,22 млн грн.

Сейчас единственный международный аэропорт в области расположен в Ужгороде, однако его использование усложнено близостью к границе со Словакией, из-за чего самолеты вынуждены заходить в воздушное пространство другой страны.

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение, которое после завершения его имплементации позволит задействовать заход на посадку по приборам в аэропорт Ужгорода и не будет требовать согласования со словацкой стороной выполнения каждого рейса.