"Укрзализныця" возобновила курсирование поездов во всех регионах, кроме Житомирщины
АО "Укрзализныця" возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение которых было временно ограничено из-за локдауна.
Как сообщает пресс-служба компании, на данный момент карантинные ограничения – запрет на посадку/высадку пассажиров – действует только в Житомирской области.
В "Укрзализныце" напомнили, что отмена и возобновление остановок поездов вследствие карантина совершается на основании решений Государственно комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Джерело: "Укрзализныця"
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