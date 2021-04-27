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"Укрзализныця" возобновила курсирование поездов во всех регионах, кроме Житомирщины

АО "Укрзализныця" возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение которых было временно ограничено из-за локдауна.

Как сообщает пресс-служба компании, на данный момент карантинные ограничения – запрет на посадку/высадку пассажиров – действует только в Житомирской области.

В "Укрзализныце" напомнили, что отмена и возобновление остановок поездов вследствие карантина совершается на основании решений Государственно комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Джерело:  "Укрзализныця"
карантин (2077) Укрзалізниця (4761) коронавірус (3210)


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