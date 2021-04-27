Получателей субсидий обяжут сообщать о депозитах и покупке валюты

Министерство социальной политики разработало изменения в формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Проект соответствующего приказа Минсоцполитики обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, его разработка обусловлена выполнением постановление Кабмина от 14 апреля о внесении изменений в Положение о порядке назначения субсидий. Текст этого документа на сайте правительства еще не опубликован, но он предполагает, что в мае 2021 года назначение субсидии на следующий период будет происходить только после подачи гражданином заявления и декларации о доходах и расходах.

В частности, в новом варианте заявления заявитель обязан уведомить органы соцзащиты о покупке финансовых инструментов, ценных бумаг, виртуальных активов, иностранной валюты или оплате работ на сумму свыше 50 тыс. грн. Ранее нужно было сообщать только о покупке имущества, товаров или услуг на указанную сумму.

Кроме того, заявитель обязуется сообщать о получении единоразового дохода на сумму, превышающую 25-кратный размер прожиточного минимума.

Также уточнен ряд пунктов при подаче декларации о расходах и доходах для получения субсидий. В частности, теперь нужно будет указывать все транспортные средства в собственности заявителя, а не только автомобили, как было раньше.

В декларации также нужно указывать данные о покупке ценных бумаг, финансовых инструментов, виртуальных активов, транспортных средств, о взносах в уставный капитал акционерных обществ, благотворительных взносах, предоставленных займах на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Отдельно нужно указать информацию о покупке наличной или бензналичной валюты, банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Кроме того, нужно предоставить информацию о наличии у домохозяйства, а также членов семьи из состава домохозяйства, независимо от регистрации их места проживания, средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Также в декларации нужно будет указать данные о суммах уплаченных алиментов лицами из состава домохозяйства, о наличии в их собственности жилья, а в случае пребывания за границей – уточнять причину.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров изменил условия предоставления субсидий населению. Как объясняли в Минфине, теперь при назначении помощи будут учитывать доходы от депозитов, дорогие покупки, наличие сбережений в банках, покупку иностранной валюты и пересечения границы.

По данным Минсоцполитики, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн.