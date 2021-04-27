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Новини
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Получателей субсидий обяжут сообщать о депозитах и покупке валюты

Получателей субсидий обяжут сообщать о депозитах и покупке валюты

Министерство социальной политики разработало изменения в формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Проект соответствующего приказа Минсоцполитики обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, его разработка обусловлена выполнением постановление Кабмина от 14 апреля о внесении изменений в Положение о порядке назначения субсидий. Текст этого документа на сайте правительства еще не опубликован, но он предполагает, что в мае 2021 года назначение субсидии на следующий период будет происходить только после подачи гражданином заявления и декларации о доходах и расходах.

В частности, в новом варианте заявления заявитель обязан уведомить органы соцзащиты о покупке финансовых инструментов, ценных бумаг, виртуальных активов, иностранной валюты или оплате работ на сумму свыше 50 тыс. грн. Ранее нужно было сообщать только о покупке имущества, товаров или услуг на указанную сумму.

Кроме того, заявитель обязуется сообщать о получении единоразового дохода на сумму, превышающую 25-кратный размер прожиточного минимума.

Также уточнен ряд пунктов при подаче декларации о расходах и доходах для получения субсидий. В частности, теперь нужно будет указывать все транспортные средства в собственности заявителя, а не только автомобили, как было раньше.

В декларации также нужно указывать данные о покупке ценных бумаг, финансовых инструментов, виртуальных активов, транспортных средств, о взносах в уставный капитал акционерных обществ, благотворительных взносах, предоставленных займах на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Отдельно нужно указать информацию о покупке наличной или бензналичной валюты, банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Кроме того, нужно предоставить информацию о наличии у домохозяйства, а также членов семьи из состава домохозяйства, независимо от регистрации их места проживания, средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Также в декларации нужно будет указать данные о суммах уплаченных алиментов лицами из состава домохозяйства, о наличии в их собственности жилья, а в случае пребывания за границей – уточнять причину.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров изменил условия предоставления субсидий населению. Как объясняли в Минфине, теперь при назначении помощи будут учитывать доходы от депозитов, дорогие покупки, наличие сбережений в банках, покупку иностранной валюты и пересечения границы.

По данным Минсоцполитики, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн.

Автор: 

валюта (2160) депозит (432) Кабмін (7742) субсидія (611) Міністерство соціальної політики (663)


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Топ коментарі
+13
Це нагадує часи коли фашисти гнали людей до Бабиного Яру і змушували брати теплі речі і коштовності..Далеко піде наша влада.
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27.04.2021 15:07
+12
Власть "зелёных" борзеет всё больше и больше.
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27.04.2021 15:36
+12
Я не знаю як із суддями й мусорами бо не бачив щоб вони ходили по ту субсидію маючи 70тис пенсії а що до того коли прописані діти і позбавляють субсидії так то факт.Краще дати ківі вчену степінь ніж якійсь бабці субсидію.
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27.04.2021 15:53
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Це нагадує часи коли фашисти гнали людей до Бабиного Яру і змушували брати теплі речі і коштовності..Далеко піде наша влада.
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27.04.2021 15:07 Відповісти
Ну частково в цьому є сенс. Скажімо, людина накопичила (накрала, якщо мєнт, чиновник і т.п.) бабла, а потім подається на субсидію. І за неї мають платити звичайні люди? Скільки вже таких випадків, що депутати, судді і т.п. подають на субсидії, володіючи 5-10 квартирами? Є в тебе гроші - то чого за тебе мають платити квартплату інші.
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27.04.2021 15:47 Відповісти
Я не знаю як із суддями й мусорами бо не бачив щоб вони ходили по ту субсидію маючи 70тис пенсії а що до того коли прописані діти і позбавляють субсидії так то факт.Краще дати ківі вчену степінь ніж якійсь бабці субсидію.
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27.04.2021 15:53 Відповісти
Принаймні у більшості з них розмір пенсій понад 10 тис., при якому, згідно формулі, субсидія просто не нараховується.
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27.04.2021 18:14 Відповісти
Це в мусарні а суддям підвищили з нового року на 22тис і зараз отримують 68тис то кому субсидія?
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27.04.2021 18:16 Відповісти
Власть "зелёных" борзеет всё больше и больше.
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27.04.2021 15:36 Відповісти
Здравствуй, черный рынок и менялы!
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27.04.2021 15:48 Відповісти
Міняйлам запровадять касові апарати і змусять реєструвати клієнтів.
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27.04.2021 15:55 Відповісти
"запровадялка" у них зламається!
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27.04.2021 16:05 Відповісти
Кінець епохи бідності від мільйонера зеленського ....
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27.04.2021 15:50 Відповісти
Самокат, велосипед с прищепкой надо декларировать?
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27.04.2021 16:11 Відповісти
С языка сняли...
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27.04.2021 16:35 Відповісти
А также ТВ с диагональлью более 25 дюймов и обязательно все смартфоны, купленные за последний год.
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27.04.2021 17:30 Відповісти
сколько ни еш колбасу докторскую, доктором не станеш
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28.04.2021 12:31 Відповісти
Напевно, що так (причому, якщо йому менше 15 років) , бо в розробленому мінсоцполітики проекті декларації виняток становлять лише "мопеди і причепи", розділ IV декларації (електросамокати, скутери тощо там теж у якості винятків не зазначені).
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27.04.2021 18:11 Відповісти
Вангую отток депозитов, бережно скопленных "на старость", "на всякий случай" и т. д.
Нарид 73%-й, радуйтесь, долбодятлы.
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27.04.2021 16:23 Відповісти
Це передбачили тим, що перевірятимуть банківські операції за останні 3 роки (прада, поки що не зрозумілі законні підстави і технології для цього).
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27.04.2021 18:04 Відповісти
Як відомо, диявол ховається в деталях. В розробленому мінсоцполітики новому варіанті декларації про доходи для отримання субсидії замість того, щоб просто встановити конкретну "майнову планку", після якої субсидію просто не призначають (і зобов'язати майбутнього субсидіянта просто підписатися, що він цю "планку" не переступив; з відповідними санкціями за надання неправдивої інформації), органи соцзахисту вимагають від людини добровільно оприлюднити все своє і своїх близьких майнове досьє (наявність депозитів, валюти, дорогоцінних металів, нерухомого і рухомого майна, валютні перекази з закордону, банківські рахунки, перелік коштовних покупок тощо), яке, до речі, належить до конфіденційної персональної інформації. При цьому, після такого оприлюднення, людині субсидію можуть і не надати (бо повторюю, що критерії надання / ненадання не оприлюднені), а інформація вже стане набутком купи людей, які не належать до кола посадовців, що мають право з цією конфіденційною інформацією працювати.
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27.04.2021 18:01 Відповісти
субсидию такому фигуранту точно не дадут, а придут ночью с утюгом за деньгами и ценностями, ОПГ то одна и та же
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28.04.2021 11:19 Відповісти
дякую, дуже дякую 73 розумово відсталим! Як би люди без них жили... мабуть, нормально!
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27.04.2021 19:02 Відповісти
А про покупку бутилки олії треба буде повідомляти?
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27.04.2021 19:43 Відповісти
.... и не только олии
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27.04.2021 23:23 Відповісти
Зебіли, от скажіть чесно: вам жеж стало краще?
Тепер жеж Барига не "торгує на крові"? Війна - скінчилася?
Усім бандитам - вже повідрубали руки?
Що там ще воно хрипіло... Тарифи, пенсії, зарплати... Ви ж відчули кінець "епохи бідності", чи не так?
Отож жріть, дебіли, не обляпайтесь!
Я навіть знаю, ЩО ви оберете наступного разу, якщо до того часу не здохнете, - жопошну ОПЗЖ.
Та краще вже здєхніть, гадюччя.
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27.04.2021 20:08 Відповісти
В нас нема бандитів... в нас держава належить бандитам, а усі люди у ній раби
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28.04.2021 07:57 Відповісти
Наша держава не борется с ворами и корупционерами, а борется с бедными слоями населения.
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27.04.2021 21:45 Відповісти
ворон ворону глаз не выклюет
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27.04.2021 23:24 Відповісти
Вместо оформления субсидий покупайте неодимовые магниты на все счетчики и будет вам экономия и счастьеhttps://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwin0Ir_i5_wAhVI-BgKHYtnDH8YABALGgJsZQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2j34J2ixWD-DiqSaxBqRIoFr4drL5mFmrHeNfS3oNLAH4iwn7Xapuj2eNZsNUUBHRngYeqX--gZlNlte5ArJy&sig=AOD64_0OfsOAlcqThsZkzg14P_WNJhXbbA&q&adurl&ved=2ahUKEwjC9f_-i5_wAhXlsYsKHensBVIQ0Qx6BAgGEAE https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwin0Ir_i5_wAhVI-BgKHYtnDH8YABALGgJsZQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2j34J2ixWD-DiqSaxBqRIoFr4drL5mFmrHeNfS3oNLAH4iwn7Xapuj2eNZsNUUBHRngYeqX--gZlNlte5ArJy&sig=AOD64_0OfsOAlcqThsZkzg14P_WNJhXbbA&q&adurl&ved=2ahUKEwjC9f_-i5_wAhXlsYsKHensBVIQ0Qx6BAgGEAE https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwin0Ir_i5_wAhVI-BgKHYtnDH8YABALGgJsZQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2j34J2ixWD-DiqSaxBqRIoFr4drL5mFmrHeNfS3oNLAH4iwn7Xapuj2eNZsNUUBHRngYeqX--gZlNlte5ArJy&sig=AOD64_0OfsOAlcqThsZkzg14P_WNJhXbbA&q&adurl&ved=2ahUKEwjC9f_-i5_wAhXlsYsKHensBVIQ0Qx6BAgGEAE
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27.04.2021 21:52 Відповісти
Ідіот? Нахера чухню писати?
Хтось же купиться по бідності і придбає, усе зараз можна відслідити і кожного впіймати. Нахера людей під монастир підводиш?
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28.04.2021 08:00 Відповісти
Хочеться послати цю владу так далеко , щоби і духу їх не було в Україні !!
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27.04.2021 23:55 Відповісти
интересно почитать декларацию АХМЕТОВА и ЗЕЛЕНСКОГО
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28.04.2021 05:10 Відповісти
да....тут зелленский прав...ЗАТО МЫ БУДЕМ ЗНАТЬ..сколько платит...налогов ....АХМЕТОВ....я не могла сощитать --если 18 миллиардов долларов...---КУПИЛ...это в казну надо отдать 6 миллиардов....ептваюмаму...Зеленский---за год получит 10 миллиардов долларов---значит отдаст в казну----4 миллиарда долларов......а таких в УКРАИНЕ зеленских ---20 человек......ептваюмаму....ишо получается---??????????
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28.04.2021 05:00 Відповісти
В Україні при владі бандити і крадії.
Закони не працюють, суди теж, поліція захища привладну банду та кришує кримінал, люди вимирають, хто може їде за кордон.
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28.04.2021 08:04 Відповісти
"Хуже не будет" (с)
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28.04.2021 10:45 Відповісти
Був у Голобородька лісапет і тепер його прийдеться продати, щоб субсидію мати або ж знову ВР "розстріляти".
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28.04.2021 12:57 Відповісти

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