ГСЧС планирует закупить 67 пожарных автомобилей за 500 миллионов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила тендер на закупку 67 пожарных автоцистерн ожидаемой общей стоимостью 495,97 млн грн.

Согласно информации в системе ProZorro, конечный срок подачи заявок – 24 мая, а аукцион запланирован на 29 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно условиям тендера, пожарные автомобили для пожаротушения и проведения спасательных работ, изготовленные не ранее 2021 года, должны быть поставлены до 24 декабря. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев, а цистерны для воды и бака для примесей – не менее пяти лет.

По информации в ProZorro, аналогичный тендер – на 67 пожарных автоцистерн ожидаемой стоимостью 495,97 млн грн ГСЧС объявило 15 марта текущего года, и в настоящее время на участие в аукционе, который запланирован на 26 мая, поданы две заявки и ожидается решение тендерной комиссии об их допуске к торгам.

Обе компании – ООО "АВ Индастриал Груп" и ООО "Валидус СпецАвто" - предлагают автоцистерны на шасси МАЗ-5309.

Как сообщалось, Госслужба по чрезвычайным ситуациям в июне 2020 года по итогам тендера подписала договор на закупку 74 пожарных автоцистерн у компании "ТД "Эгритек" (производства ПК "Пожмашина" на шасси МАЗ) за 590,196 млн грн (при ожидаемой стоимости 592 млн грн).

Сейчас ООО "Промышленная компания "Пожмашина" зарегистрирована на британскую компанию "Гартек Груп Лтд.", ее бенефициаром указан Олег Аверьянов, который в 2015 году был первым заместителем председателя ГосЧС, и до сих пор возглавляет Черниговское отделение "Радикальной партии Олега Ляшко". Его помещения в 2016 года обыскивали в связи другим тендером на поставку пожарной техники, однако дело против него не дошло до суда.

Ранее фирма была записана на нынешнего директора Олега Борща, который баллотировался в Черниговский облсовет от "Радикальной партии Олега Ляшко".

Ляшко в своей декларации указывал, что получил от связанной с Аверьяновым фирмы "Асфа лайн" 2 млн грн якобы за продажу здания гаража в Прилуках.