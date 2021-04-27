Полиция задержала организаторов сети фиктивных валютных обменников в Киеве

Полицейские Киева разоблачили преступную группу лиц, которая специализировалась на мошенничестве с обменом валют.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, злоумышленники создавали фиктивные пункты обмена валют, где и завладевали средствами клиентов.

Отмечается, что между злоумышленниками были распределены роли. В частности, двое из них занимались организационными вопросами - арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один выполнял роль кассира, а другой - охранника. Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через черный выход и после с сообщниками бежал с места преступления.

Мошенников полицейские задержали во время совершения преступления в центре столицы, где в фиктивном обменнике подельники завладели деньгами киевлянина в сумме $68,4 тыс.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.