Кабмин ожидает снижения годовых тарифов на газ летом, – Шмыгаль

Кабинет министров ожидает, что НАК "Нафтогаз" и другие газопоставляющие компании летом снизят цены на годовой продукт.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

Он напомнил, что с 1 мая в Украине начнет работу так называемый годовой продукт – фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать, однако они имеют право снижать цены в рамках годового продукта.

"С 1 мая государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" предлагает по годовому тарифному плану газ по цене 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. Но правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Так они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться на потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", – отметил Шмыгаль.

Также глава правительства добавил, что летом, когда цена на газ в европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.

Напомним, газопоставляющие компании обнародовали свои годовые, фиксированные предложения, на которые автоматически переведут своих клиентов с 1 мая. Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать "Волиньэлектросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт".

Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр.

Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили более высокие ценники: 13,5 грн за кубометр.