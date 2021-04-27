Кабмин объявил отбор двух кандидатов в набсовет "Укрзализныци"
Кабинет министров Украины объявил отбор двух кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця".
Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 апреля №363-р.
"Объявить отбор кандидатов на занятие должностей двух независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця", - сказано в распоряжении.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины в мае 2020 года сократил максимально возможное количество членов набсовета "Укрзализныци" с 11 до 7.
В настоящее время в состав набсовета компании входит пять человек: Шевки Аджунер (глава набсовета), Олег Журавлев, Сергей Лещенко, Андреас Матье и Адомас Аудицкас.
Джерело: Кабмин
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