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Кабмин объявил отбор двух кандидатов в набсовет "Укрзализныци"

Кабмин объявил отбор двух кандидатов в набсовет

Кабинет министров Украины объявил отбор двух кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця".

Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 апреля №363-р.

"Объявить отбор кандидатов на занятие должностей двух независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця", - сказано в распоряжении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в мае 2020 года сократил максимально возможное количество членов набсовета "Укрзализныци" с 11 до 7.

В настоящее время в состав набсовета компании входит пять человек: Шевки Аджунер (глава набсовета), Олег Журавлев, Сергей Лещенко, Андреас Матье и Адомас Аудицкас.

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Джерело:  Кабмин
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