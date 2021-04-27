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Банки выдали 173 кредита по программе льготной ипотеки на 139 миллионов

Банки выдали 173 кредита по программе льготной ипотеки на 139 миллионов

По состоянию на 26 апреля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 173 кредитные договоры на общую сумму 139,25 млн грн, как на первичном (31,66%), так и вторичном рынках (68, 34%).

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Уполномоченными банками рассматриваются 408 заявок на участие в программе на общую сумму 363,66 млн грн, из которых 24,07% составляет первичный рынок и 75,93% - вторичный.

В программе задействовано 22 региона и Киев. Самые активные из них в соответствии с предоставленными гражданами заявками на получение кредитов являются Киев (35,2%), Киевская область (25,7%), Харьковская область (7,2%), Львовская область (6,6%) и Ривненская область (4,4%).

Наблюдается постоянное развитие программы, несмотря на карантин, который негативно влияют на активность заемщиков. Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

  • + 36% - количества кредитов и + 40% - суммы кредитов;
  • + 16% - количества заявок и + 13% - суммы заявок.

14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года во исполнение инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

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Джерело:  Кабмин
банки (6951) іпотека (350)


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