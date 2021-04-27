Банки выдали 173 кредита по программе льготной ипотеки на 139 миллионов

По состоянию на 26 апреля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 173 кредитные договоры на общую сумму 139,25 млн грн, как на первичном (31,66%), так и вторичном рынках (68, 34%).

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Уполномоченными банками рассматриваются 408 заявок на участие в программе на общую сумму 363,66 млн грн, из которых 24,07% составляет первичный рынок и 75,93% - вторичный.

В программе задействовано 22 региона и Киев. Самые активные из них в соответствии с предоставленными гражданами заявками на получение кредитов являются Киев (35,2%), Киевская область (25,7%), Харьковская область (7,2%), Львовская область (6,6%) и Ривненская область (4,4%).

Наблюдается постоянное развитие программы, несмотря на карантин, который негативно влияют на активность заемщиков. Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

+ 36% - количества кредитов и + 40% - суммы кредитов;

+ 16% - количества заявок и + 13% - суммы заявок.

14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года во исполнение инициативы президента Украины Владимира Зеленского.