Криворожский комбинат Ахметова и Коломойского выплатит 8,4 миллиарда дивидендов
ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль на 7,1% по сравнению с 2019 годом – до 1,7 млрд грн с 1,58 млрд грн, предприятие планирует направить на выплату дивидендов 8,84 млрд грн нераспределенной прибыли за 2013-2020 годы.
Об этом свидетельствует сообщение компании о проведении годового собрания акционеров 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.
На собрании акционеры планируют утвердить годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020 годы и принять решения о распределении прибыли общества за этот период, в том числе о выплате дивидендов.
В частности, собрание намерено принять к сведению, что по состоянию на 31 декабря 2020 года нераспределенная прибыль общества составляет 8,88 млрд грн.
Прибыль предлагается распределить следующим образом: 43,7 млн грн перечислить в резервный капитал, а 8,84 млрд грн – направить на выплату дивидендов акционерам.
Предыдущее собрание акционеров КЖРК 27 марта 2014 года назначило главой набсовета ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), председателем ревизионной комиссии – August Holdings LLC (США), членами ревкомиссии – ООО "Метинвест Холдинг" и Starmill Limited (Кипр), владеющую 99,8812% акций ПАО.
ПАО "Криворожский железорудный комбинат" специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.
По данным Нацдепозитария на четвертый квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited (Кипр), которой принадлежит 99,88% его акций. Конечными владельцами КЖРК являются СКМ Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.
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Стаття 13. Земля, її https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0#w1_2 надра , атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Розподіл девідендів - і де ж тут народ України ?
И заведует у Авакова охраной Ахметовского имущества кацапский неонацист и агент ФСБ Боцман (Коротких).
Кстати, этот же Боцман замешан в убийстве Шеремета.
Более того, ранее этот же Боцман в Беларуси убил оператора Шеремета.
Более того, ранее этот же Боцман в России отрезал головы представителям нацменьшинств.
Более того, этот же Боцман руководил убийством идеолога и юриста добровольческого батальйона «Азов» Ярослава Бабича.
А крышует в "Азове" этого ублюдка Аваков.
Поэтому по делу Шеремета сидеть будет, кто угодно, не смотря на 100% алиби, но не российско-беларусский агент Боцман.
Поэтому по версии МВД Бабич был извращенцем и повесился сам.
И вот убийца, неонацист, агент ФСБ возглавляет охрану СТРАТЕГИЧЕСКИХ объектов в Украине.