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Криворожский комбинат Ахметова и Коломойского выплатит 8,4 миллиарда дивидендов

Криворожский комбинат Ахметова и Коломойского выплатит 8,4 миллиарда дивидендов

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль на 7,1% по сравнению с 2019 годом – до 1,7 млрд грн с 1,58 млрд грн, предприятие планирует направить на выплату дивидендов 8,84 млрд грн нераспределенной прибыли за 2013-2020 годы.

Об этом свидетельствует сообщение компании о проведении годового собрания акционеров 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.

На собрании акционеры планируют утвердить годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020 годы и принять решения о распределении прибыли общества за этот период, в том числе о выплате дивидендов.

В частности, собрание намерено принять к сведению, что по состоянию на 31 декабря 2020 года нераспределенная прибыль общества составляет 8,88 млрд грн.

Прибыль предлагается распределить следующим образом: 43,7 млн грн перечислить в резервный капитал, а 8,84 млрд грн – направить на выплату дивидендов акционерам.

Предыдущее собрание акционеров КЖРК 27 марта 2014 года назначило главой набсовета ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), председателем ревизионной комиссии – August Holdings LLC (США), членами ревкомиссии – ООО "Метинвест Холдинг" и Starmill Limited (Кипр), владеющую 99,8812% акций ПАО.

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.

По данным Нацдепозитария на четвертый квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited (Кипр), которой принадлежит 99,88% его акций. Конечными владельцами КЖРК являются СКМ Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Ахметов Рінат (1609) Коломойський Ігор (1772) Кривий Ріг (266) дивіденди (456)


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Топ коментарі
+4
Конституція України :

Стаття 13. Земля, її https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0#w1_2 надра , атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Розподіл девідендів - і де ж тут народ України ?
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27.04.2021 16:04
+3
600 тыс. баксов.

И заведует у Авакова охраной Ахметовского имущества кацапский неонацист и агент ФСБ Боцман (Коротких).

Кстати, этот же Боцман замешан в убийстве Шеремета.
Более того, ранее этот же Боцман в Беларуси убил оператора Шеремета.
Более того, ранее этот же Боцман в России отрезал головы представителям нацменьшинств.
Более того, этот же Боцман руководил убийством идеолога и юриста добровольческого батальйона «Азов» Ярослава Бабича.

А крышует в "Азове" этого ублюдка Аваков.
Поэтому по делу Шеремета сидеть будет, кто угодно, не смотря на 100% алиби, но не российско-беларусский агент Боцман.
Поэтому по версии МВД Бабич был извращенцем и повесился сам.
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28.04.2021 07:49
+2
Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
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28.04.2021 06:41
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Конституція України :

Стаття 13. Земля, її https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0#w1_2 надра , атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Розподіл девідендів - і де ж тут народ України ?
показати весь коментар
27.04.2021 16:04 Відповісти
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27.04.2021 21:06 Відповісти
та хоча б з/п працівникам підприємства, модернізація якась
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28.04.2021 16:36 Відповісти
бандіт ахмєтов і афєріст каломойський вкрадуть в держави 8.4млрд.
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27.04.2021 22:02 Відповісти
А що дивного? Поствили свого ЗЕ. Можна і прибутки ділити. Це у 2017 підїбнули, що може на визволення свої заводів даси. А нині всі переживають чи поїде Сцикун до Москви, і на такі дрібниці не звертають уваги. І Бєня вже не боїться ,що відіжмуть гроші по справі Привату...
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27.04.2021 22:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU Ахметов платит Авакову $600К в месяц за "охрану стратегических объектов".
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28.04.2021 02:15 Відповісти
Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
показати весь коментар
28.04.2021 06:41 Відповісти
600 тыс. баксов.

И заведует у Авакова охраной Ахметовского имущества кацапский неонацист и агент ФСБ Боцман (Коротких).

Кстати, этот же Боцман замешан в убийстве Шеремета.
Более того, ранее этот же Боцман в Беларуси убил оператора Шеремета.
Более того, ранее этот же Боцман в России отрезал головы представителям нацменьшинств.
Более того, этот же Боцман руководил убийством идеолога и юриста добровольческого батальйона «Азов» Ярослава Бабича.

А крышует в "Азове" этого ублюдка Аваков.
Поэтому по делу Шеремета сидеть будет, кто угодно, не смотря на 100% алиби, но не российско-беларусский агент Боцман.
Поэтому по версии МВД Бабич был извращенцем и повесился сам.
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28.04.2021 07:49 Відповісти
Цей коротких в "Азові" був лише рік інструктором, а потім Київ, по протекції Геращенка отримав громадянство України, став на посаду начальника охорони стратегічних об'єктів, заснував і фінансував "Національні дружини", в 2015 р задекларував квартиру, реактивний літак і купу валюти...
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28.04.2021 12:14 Відповісти
Геращенко сам по себе своему писюну протекцию составить не может. Это протекция лично Авакова.

И вот убийца, неонацист, агент ФСБ возглавляет охрану СТРАТЕГИЧЕСКИХ объектов в Украине.
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28.04.2021 13:27 Відповісти
Журношлюхи ОРАЛИ что металлурги "загнутся" от тарифов на ЖД перевозки ПОЭТОМУ ГОСУДАРСТВО( ну то есть МЫ ..,я в смысле государство это все же наверное они,ну хорошо чинуши из бюджета на НАС в ИХ адрес) СУПСИДИРУЕТ за счёт УБЫТКОВ ЖД их ЧАСТНЫЙ бизнес. А таварищи ВЫВОДЯТ дивиденды в ОФШОР( оказывая давление на национальную валюту) Пусть получат миллиард прибыли( это же много,ежегодно),а остальное заберите рентой,тарифами ЖД,ведь МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ СОДЕРЖАТЬ МИЛЛИАРДЕРОВ,правда?
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28.04.2021 07:45 Відповісти
Ги....Ги...с прибутком....а ось центрєнерго та єнергоатом у збитках
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28.04.2021 07:57 Відповісти
Да ну и электроэнергия тоже по "льготам". У них же "зелёной энергии" МНОГО. Пусть,ее,родимую,вместо тепловой и атомной себе и поставляют. Будет КРУТОЙ ЧАСТИЧНО ЗЕленый металл,ну как любят наши европейские партнёры,может квоты ВАМ ,господа миллиардеры,в ЕС увеличат на прокат?
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28.04.2021 08:19 Відповісти
И правильно! А скотам новая серия "Скотов".
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28.04.2021 08:25 Відповісти
2013-2020 гг. семь лет Ахметов не получал дивидентов ?! Очередная схема по отмыванию миллиардов, но зарплата у шахтера и металлурга 600$
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28.04.2021 12:17 Відповісти

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