Криворожский комбинат Ахметова и Коломойского выплатит 8,4 миллиарда дивидендов

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль на 7,1% по сравнению с 2019 годом – до 1,7 млрд грн с 1,58 млрд грн, предприятие планирует направить на выплату дивидендов 8,84 млрд грн нераспределенной прибыли за 2013-2020 годы.

Об этом свидетельствует сообщение компании о проведении годового собрания акционеров 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.

На собрании акционеры планируют утвердить годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020 годы и принять решения о распределении прибыли общества за этот период, в том числе о выплате дивидендов.

В частности, собрание намерено принять к сведению, что по состоянию на 31 декабря 2020 года нераспределенная прибыль общества составляет 8,88 млрд грн.

Прибыль предлагается распределить следующим образом: 43,7 млн грн перечислить в резервный капитал, а 8,84 млрд грн – направить на выплату дивидендов акционерам.

Предыдущее собрание акционеров КЖРК 27 марта 2014 года назначило главой набсовета ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), председателем ревизионной комиссии – August Holdings LLC (США), членами ревкомиссии – ООО "Метинвест Холдинг" и Starmill Limited (Кипр), владеющую 99,8812% акций ПАО.

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.

По данным Нацдепозитария на четвертый квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited (Кипр), которой принадлежит 99,88% его акций. Конечными владельцами КЖРК являются СКМ Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.