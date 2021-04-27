В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро

С 21:00 четверга, 30 апреля, и до 05:00 среды, 5 мая, на мосту Метро через р. Днепр частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА.

"На мосту Метро через р. Днепр выполнят текущий ремонт деформационных швов. Следующий этап работ будут выполнять в направлении правого берега (верховая сторона моста). Ремонт запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено", – сказано в сообщении.