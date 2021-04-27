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"Донбассэнерго" Ефимова направит на дивиденды 30% прибыли

ПАО "Донбассэнерго" направит на выплату дивидендов 30% (8,73 млн грн) от полученной по итогам 2020 года чистой прибыли.

Об этом сообщили в компании со ссылкой на итоги прошедшего 26 апреля собрания акционеров, передает Интерфакс-Украина.

Еще 70% от прибыли за прошлый год будет направлено в фонд развития производства.

Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль 29,09 млн грн против 70 млн грн чистого убытка в 2019 году.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в том числе мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
дивіденди (456) Донбасенерго (74)


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