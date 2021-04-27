"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков тепла на апрель

В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,52 грн за кубометр, тогда как в марте она составляла 6,28 грн за куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", по сравнению с мартом цена практически не изменилась, тогда как в Европе цены на газ в апреле значительно выросли.

В компании напомнили, что определение цены ПСО для производителей тепла произошло в последний раз, поскольку 1 мая истекает срок действия Положения о возложении специальных обязанностей по поставке газа для производителей тепла.

"В связи с этим с 1 мая предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа. Со стороны группы "Нафтогаз" поставлять газ крупным производителям тепла будет ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Контракты будут заключаться на коммерческой основе, на условиях предоплаты или постоплаты при предоставлении банковской гарантии", – отмечается в сообщении.

В то же время малые и средние потребители, в том числе ОСМД, могут закупать газ у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" или у других поставщиков.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в марте установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за куб. м, что на 8% выше цены газа в феврале.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров, представители местной власти и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не повышались.

Согласно документу, убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Однако механизм такой компенсации пока не определен.