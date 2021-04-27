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Ежемесячные страховые выплаты шахтерам после перерасчета выросли на 591 гривню

Ежемесячные страховые выплаты шахтерам после перерасчета выросли на 591 гривню

Фонд социального страхования Украины ежемесячно финансирует страховые выплаты, которые компенсируют часть утраченного дохода в соответствии со степенью утраты трудоспособности, для 87,4 тыс. пострадавших горной отрасли и членов их семей в случае смерти пострадавших.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

По итогам перерасчета страховых выплат с марта 2021 года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 грн и составил 6 048 грн. Это на 1 668 грн больше, чем средний показатель размера такой выплаты для всех пострадавших.

Согласно решению правительства, Фонд увеличил размер ежемесячных страховых выплат для пострадавших всех отраслей и членов их семей на 11%. Пересчет был осуществлен с 1 марта для 200 тыс. человек, на повышенные страховые выплаты за март направлено 885 млн грн.

Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выплата компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также указанная страховая выплата назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.

Всего в случае наступления страхового случая ФССУ гарантирует для пострадавших и их семей:

  • пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
  • единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;
  • ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;
  • страховую выплату пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
  • ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;
  • возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.

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Джерело:  Кабмин
виплати (464) страхування (667) шахтарі (290)


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