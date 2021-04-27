Ежемесячные страховые выплаты шахтерам после перерасчета выросли на 591 гривню

Фонд социального страхования Украины ежемесячно финансирует страховые выплаты, которые компенсируют часть утраченного дохода в соответствии со степенью утраты трудоспособности, для 87,4 тыс. пострадавших горной отрасли и членов их семей в случае смерти пострадавших.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

По итогам перерасчета страховых выплат с марта 2021 года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 грн и составил 6 048 грн. Это на 1 668 грн больше, чем средний показатель размера такой выплаты для всех пострадавших.

Согласно решению правительства, Фонд увеличил размер ежемесячных страховых выплат для пострадавших всех отраслей и членов их семей на 11%. Пересчет был осуществлен с 1 марта для 200 тыс. человек, на повышенные страховые выплаты за март направлено 885 млн грн.

Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выплата компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также указанная страховая выплата назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.

Всего в случае наступления страхового случая ФССУ гарантирует для пострадавших и их семей: