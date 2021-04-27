Авиакомпания SkyUp возобновит рейсы в Одессу из четырех украинских городов

Авиакомпания SkyUp c 28 мая возобновляет рейсы в Одессу из Киева, Харькова, Львова и Запорожья.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Стоимость билетов на рейсы Киев-Одесса составляет 600 грн.

Рейсы будут выполняться ежедневно, кроме 30 мая. Из Киева самолет будет вылетать с 08:00 утра, из Одессы - в 09:50. Длительность полета - один час.

Также с конца мая авиакомпания планирует выполнять рейсы в Одессу из Харькова, Львова и Запорожья.