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Авиакомпания SkyUp возобновит рейсы в Одессу из четырех украинских городов

Авиакомпания SkyUp возобновит рейсы в Одессу из четырех украинских городов

Авиакомпания SkyUp c 28 мая возобновляет рейсы в Одессу из Киева, Харькова, Львова и Запорожья.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Стоимость билетов на рейсы Киев-Одесса составляет 600 грн. 

Рейсы будут выполняться ежедневно, кроме 30 мая. Из Киева самолет будет вылетать с 08:00 утра, из Одессы - в 09:50. Длительность полета - один час.

Также с конца мая авиакомпания планирует выполнять рейсы в Одессу из Харькова, Львова и Запорожья.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Запоріжжя (511) Київ (4677) Львів (844) Одеса (925) Харків (729) авіасполучення (2491) SkyUp (300)


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