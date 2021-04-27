Вопрос оценки стоимости – слабое звено в инвестиционной истории "Большевика", – эксперт

В вопросе приватизации Первого киевского машиностроительного завода (ПКМЗ, бывший "Большевик") немало накопившихся годами проблем, что повлияет на оценочную стоимость объекта. Инвестору нужно будет уложиться в покупку, решение судебных споров и инфраструктурных потребностей до начала воплощения инвестиционного проекта. При этом вопрос оценки объекта как лота остается его слабым местом.

Такое мнение высказал эксперт отрасли, гендиректор компании ТММ Николай Толмачев, передают Укрновости.

Сейчас Фонд государственного имущества (ФГИ) вместе с приватизационным советником - компанией KPMG Украина - проводят подготовку "Большевика" к продаже в рамках программы "Большая приватизация".

В феврале заместитель главы ФГИ Тарас Елейко сообщил, что кроме базовых условий приватизации, также будет проработан план сохранения производства и создание новых рабочих мест. По его словам, если условия будут благоприятными, продажа ПКМЗ может произойти уже в июне 2021 года.

Вместе с тем, как отмечает Николай Толмачев, оценочная стоимость объекта является его слабым местом.

"Собственно вопрос оценки и оценочного стоимости объекта сейчас является самым слабым звеном в этом лоте. Аукцион тогда будет справедливым, когда предварительная информация о данном объекте будет широко распространена. И полная информация, а не частичная. Чтобы не получилось, что за аукционом скрывается еще какая-то секретная информация с еще какими-то судебными делами или подводными камнями. И ответственность за это должны нести те, кто формируют условия аукциона", - отметил эксперт.

"Значительной проблемой может стать то, что не будут указаны условия подключения к внешним коммуникациям – электроэнергии, канализации, воды, тепла. Это непрозрачный вопрос. И раз в этом лоте не указаны детали с подключением к внешним объектам – то и риски для инвестора будут увеличены. А значит цена будет закладываться с учетом этих рисков ", - отметил Николай Толмачев.

Инвесторам также придется решать вопросы, которые они получат в "наследство" от старых владельцев.

"Проблемы у инвестора с данным объектом будут изначально. Суды будут отнимать много времени. Кто-то будет недоволен приватизацией, и судебная волокита может как минимум на год затормозить все инвестиционные движения в дальнейшем. Это неотвратимая проблема", - подытожил Толмачев.

Напомним, крупнейшим активом ПКМЗ является земля – ​​35 га с хорошей транспортной развязкой и устойчивой инфраструктурой вблизи центра столицы, напротив станции метро "Шулявская".

Сегодня на заводе из нескольких тысяч осталось чуть более 200 рабочих. Сейчас предприятие имеет больше 500 млн грн долга перед третьими лицами (в том числе и налоговая задолженность), из-за чего все его имущество арестовано. 70% территории зарастает сорняками, а оборудование растягивается на металлолом.

К тому же, ежегодно ПКМЗ получает по 20% убытков. В то же время, завод вынужден ежегодно платить 40 млн грн налога на землю.