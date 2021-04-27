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Рада выделила судам на зарплаты 600 миллионов за счет спортсменов

Рада выделила судам на зарплаты 600 миллионов за счет спортсменов

Верховная Рада намерена увеличить на 600 млн грн расходы Государственной судебной администрации Украины.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5304 за основу проголосовал 271 народный депутат.

Законопроектом предлагается увеличить на 600 млн грн по общему фонду государственного бюджета расходы Государственной судебной администрации по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" за счет уменьшения на такую ​​же сумму финансирования Министерства молодежи и спорта по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства необходимы Судебной администрации на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов с учетом дополнительных выплат, а также на частичное обеспечения текущих расходов.

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Джерело:  Верховная Рада
витрати (202) суд (3320)


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